Togo: Ayivi Ekouévi et ses poulains tiennent le bon bout !

Dans un match dont la première manche a été très équilibrée face à Al Hilal du Soudan au stade municipal de Lomé ce mercredi après-midi, la formation de l'AS Togo Port a, en tout cas, libéré tout un peuple, finalement à la 44ème minute de jeu.

Un but Kokou Gazozo a permis aux poulains du coach Ayivi Ekouévi de rentrer dans les vestiaires avec l'avantage au score.

Revenus des citrons, Ouro Sama Hakim et ses coéquipiers garderont le rythme. Ce qui sera payant, puisque, malgré la lourde ratée entre temps de Kissimbo Hunlédé, Koidjo Séwonou (81ème) viendra mettre tout le monde d'accord que la victoire doit être portuaire.

Il signera le second but du Port. Un but qui viendra rendre plus nette la victoire des Portuaires sur une équipe d'Al Hilal qui évoluait à 10, à la suite d'un carton rouge écopé par son dossard 15, Ahmed Hussin.

La victoire de la première manche en poche, les Portuaires ont donc toutes les chances d'une qualification entre les mains et se doivent de faire seulement un score nul ou au pire des cas, concédés une défaite qui ne doit pas être de plus d'un but d'écart. Séwonou, Kissimbo, Hakim et toute la bande sont avertis.

Rendez-vous le 17 Mars prochain au pays d'Oumar Al Béchir pour la confirmation.