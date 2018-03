Congo-Brazzaville/Algérie: Coupe de la CAF - L'US Ben Guerdane s'incline face au CARA Brazzaville

Mais le troisième but des congolais inscrit en fin de match a fait très mal aux joueurs de Ben Guerdene et pourrait s'avérer décisif dans la course à la qualification au prochain tour.

Malgré un voyage éprouvant et un effectif très réduit, les joueurs de Samir Sellimi ont tenté de disputer à fond leur chance dans cette rencontre. Ils se sont créés quelques occasions très dangereuses avec en plus deux situations où l'arbitre pouvait siffler au moins un penalty en faveur de la formation tunisienne.

L'Union Sportive de Ben Guerdane a été battue 3 à 0, mercredi après-midi au Congo, par CARA Brazzaville, dans le cadre du match aller des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF. Rapidement mené au score suite au but de Kivutuka (3'), le représentant tunisien a encaissé deux autres buts par Ngoma (22') et Nyemba (79').

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.