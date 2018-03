Congo-Brazzaville: Festivités du 8 mars - Le port du pagne immortalise l'événement

Les femmes du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan célèbrent jeudi la Journée… Plus »

Notons qu'au niveau national, la 43e édition est célébrée sur le thème : « L'implication du mouvement de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire » à Pointe-Noire. Les sous-thèmes sont notamment : "l'importance du mouvement coopératif féminin"; "les violences faites aux femmes et leurs conséquences sur le développement économique"; "l'autonomisation de la femme" et bien d'autres.

Pendant cette journée les femmes s'exprimeront sur des questions d'égalité entre les sexes et sur leurs droits. La rencontre doit être un moment de réflexion, d'échange et de partage d'expériences. A cet effet, la femme doit dépasser son entendement en projetant l'avenir, et regarder les opportunités qui l'attendent, a-t-elle dit.

Viviane Samba a, par ailleurs, souligné que la commémoration de cette journée permet également d'éveiller la conscience des femmes à travers les différentes activités organisées. « Les femmes ont une particularité qui fait d'elles des mères capables de répandre l'amour, la paix, et de donner l'éducation à toute une nation », avant d'ajouter : « Au niveau international, la journée est célébrée sur le thème : « L'heure est venue : les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».

