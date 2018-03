Sénégal: Développement territorial - Les élus locaux invités à intégrer le genre

Un atelier de validation politique du guide d'animation et du manuel d'intégration du genre dans les initiatives de développement territorial s'est tenu à Dakar hier. Ces outils devront permettre aux élus locaux de prendre en compte l'aspect genre dans leurs politiques de décentralisation.

L'institutionnalisation du genre au sein du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire (Mgtdat) intervient dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement sénégalais de concrétiser les engagements pris aux niveaux national et international.

Le Plan d'institutionnalisation du genre dudit ministère se tient aussi dans un moment de révision de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre (Sneeg).

Or, les résultats de l'audit genre de ce département ministériel qui vient d'être bouclé a relevé des manquements, notamment l'insuffisance voire l'absence d'outils d'intégration dans les projets et programmes.

C'est pourquoi, un guide d'animation et un manuel d'intégration du genre ont été validés hier. Le premier document est un outil opérationnel qui donne aux animateurs des repères pour réussir une animation, comme l'a expliqué la sociologue et consultante Dr Selly Ba.

Concernant le manuel d'intégration, elle révèle qu'on bâtit une analyse genre seulement sur des données désagrégées par sexe à travers un questionnement et une démarche comparative des situations spécifiques entre hommes et femmes.

« En terme d'accès aux formations et crédits, l'inégalité se trouve du côté des femmes. Pour élaborer un budget sensible au genre, il faut de la planification basée sur les réalités du terrain », a indiqué Dr Ba.

Au chapitre des réactions, le directeur de cabinet du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire (Mgtdat) Alassane Sow s'est félicité de l'option majeure du gouvernement d'intégrer le genre dans les priorités de développement de la nation.

Pour lui, la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres (Sneeg) élaboré en 2006 est en cours de mise en œuvre avec beaucoup d'efficacité.

« Cette stratégie a pour finalité de contribuer à l'instauration d'une société égalitaire sans discrimination où les femmes et les hommes auront les mêmes chances de participer à la vie économique et sociale et de jouir des progrès », a-t-il affirmé.

Cet engagement concerté est, d'après le directeur de cabinet, en train de produire des effets positifs à travers la connaissance des enjeux d'égalité et d'équité.

Un long processus

Pour le député-maire de Golf-Sud, Mme Aïda Sow Diawara, ces deux documents sont l'aboutissement d'un long processus.

« De 24, on est passé à 69 femmes à l'Assemblée nationale », a-t-elle constaté. Toutefois, la parlementaire a relevé que sur les 557 maires du Sénégal, il n'y a que 13 mairesses.

« Ce guide va nous permettre de tenir compte des préoccupations des hommes et femmes et de donner à chacun la place qu'il faut.

Tout ce qui se fait dans les localités de manière formelle est l'œuvre des femmes. Nous devons les prendre en compte dans nos budgets respectifs », a dit la vice-présidente de l'Association des maires du Sénégal (Ams), qui ajoute que ces documents vont leur servir de tableau de bord.

Absa Wade Ngom, directrice de l'Equité, de l'égalité et du genre (Deeg), est revenue sur le Conseil des ministres du 21 février 2018 où le chef de l'Etat a parlé de la promotion du genre et de la bonne préparation de la journée internationale de la femme et l'impératif d'accroître l'efficacité de l'allocation des ressources destinées au financement équitable, sur l'ensemble du territoire national .

« Chaque catégorie d'acteur a son rôle à jouer pour l'atteinte de l'objectif. On ne peut pas faire du genre sans la planification », a expliqué Mme Ngom.

La coordonnatrice nationale du programme Onu Femmes Sénégal, Mme Djenaba Birane Wane Ndiaye, a souligné que toute l'expérience vécue sur le terrain a été capitalisée dans les documents. Aliou Demba Kébé de l'Usaid a, pour sa part, exhorté à un soutien sans faille à l'égard des femmes.