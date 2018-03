Togo: 13 restaurants de Lomé mobilisés pour 'Goût de France'

« La Coalition des 14 porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'elle a… Plus »

Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 3000 restaurants qui participeront à l'événement, dont 1 500 chefs d'ores et déjà inscrits en France. Tous proposeront, le même jour, le mercredi 21 mars, des menus 'à la française'.

Goût de / Good France mobilise, le temps d'un dîner, les ambassades de France à l'étranger et les chefs du monde entier pour fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et de la santé.

Pour la 4e année consécutive, le Togo participera à l'opération Goût de / Good France. Manifestation unique au monde qui se déroule sur 5 continents et dans plus de 150 pays.

