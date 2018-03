Sierra Leone: Les observateurs saluent un scrutin sans incident

Plus de trois millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Sierra Leone ce mercredi 7 mars… Plus »

Yvette Chesson-Wureh, de l'ONG ouest-africaine Women Situation Room appelle toutefois à rester vigilant : « Nous espérons que lorsque viendra le moment de l'annonce des résultats, qui est le moment le plus décisif, les quinze personnes qui auront perdu l'élection accepteront les résultats et se tourneront vers les tribunaux s'ils ont des plaintes à formuler. »

Jean Lambert, qui dirige la mission de l'Union européenne, relativise aussi la portée des incidents : « même si certains bureaux ont ouvert un peu tard, le vote s'est ensuite déroulé sans encombre car j'ai l'impression que les électeurs de Sierra Leone sont extrêmement patients et déterminés à faire la queue pour voter. Ils se sont levés pour ça, ils sont prêts à attendre un peu plus longtemps s'il le faut. »

Mais on pouvait s'y attendre, et la Commission électorale est à pied d'oeuvre pour prendre les décisions qui s'imposent. »

Plus de trois millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République. Marquée par une très forte affluence dans les bureaux de vote, la journée s'est déroulée sans incident majeur, à la satisfaction des observateurs internationaux.

