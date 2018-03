Sénégal: Parité - Guterres donne l'équipe dirigeante de l'ONU en "exemple"

L'ampleur des événements récents en faveur de l'égalité de genre et la vitesse… Plus »

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les pays du monde entier pour prévenir et combattre l'exploitation et les atteintes sexuelles commises par des membres du personnel des missions de maintien de la paix et pour venir en aide aux victimes", ajoute-t-il.

Le SG de l'ONU affirme soutenir sans réserve la politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel et avoir lancé des initiatives visant à améliorer la procédure de signalement des cas et l'application du principe de responsabilité dans ce domaine.

Violence sexuelle/Antonio Guterres - "Plus d'un milliard de femmes non protégées par la loi "

Violence sexuelle/Antonio Guterres - "Plus d'un milliard de femmes non protégées par la loi "

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.