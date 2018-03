Togo: Comment renforcer l'attractivité du pays

Un séminaire gouvernemental s'est tenu ce mercredi dont l'essentiel des travaux a porté sur l'étude des réformes impulsées par les pouvoirs publics pour assainir le climat des affaires et le cadre macro-économique.

L'objectif étant de faire du Togo un hub commercial et logistique sous-régional destiné à créer de la richesse pour réduire la pauvreté, et améliorer la qualité de vie de la population.

L'action du gouvernement, fondée sur le projet de société du président Faure Gnassingbé, a pour objectif de créer les conditions idoines pour le développement durable et l'inclusion économique et sociale.

Selon le communiqué publié dans la soirée, le séminaire a permis aux ministres et aux responsables des cellules Millenium Challenge Corporation (MCC) et Climat des Affaires de faire le point sur les actions prioritaires à mettre en œuvre à court terme afin d'accélérer les réformes et améliorer les scores du processus MCC. Ceci afin de bénéficier d'une aide financière significative du programme américain.

La Cellule MCC-Togo a élaboré et validé un plan d'action pour l'année 2018.

Le Togo souhaite améliorer son attractivité au plan international pour attirer l'investissement et créer des emplois.

A l'issue des discussions, les participants sont tombés d'accord pour mettre l'effort sur un certain nombre d'initiatives susceptibles d'améliorer le climat des affaires.

Il s'agit, notamment, de la lutte contre la corruption, de mécanismes de facilitation d'accès au crédit, de la réforme du secteur foncier, de la mise en œuvre d'une politique commerciale plus dynamique et d'investissements plus soutenus dans le secteur de la santé.