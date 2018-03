Algérie: Ccoopération sécuritaire - Alger accueille le conseil des ministres arabes de l'Intérieur

Au cours de ces assises et selon les organisateurs, plusieurs décisions et recommandations seront arrêtées, en vue de contribuer à l'unification des visions arabes sur les questions de sécurité. Le conseil des ministres arabes de l'intérieur a pour mission notamment de développer et consolider la coopération, puis la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.

Sont également conviées: des représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies; des ministres arabes et d'autres institutions. Ils discuteront aussi du projet sur la stratégie arabe de sécurité routière et de la mise en oeuvre d'un plan d'actions en matière de sécurité intellectuelle.

La rencontre se tient en présence des délégations de l'Interpol et de l'Union du Maghreb arabe. Elle va examiner des questions liées à la coopération sécuritaire interarabe face aux défis sécuritaires et le rapport du secrétariat sur les activités menées depuis la dernière session, en Tunisie.

