Angola: Amélioration des conditions techniques pour l'émission de Cartes d'identité

"Nous savons que les habitants d'Andulo et de Nharêa ont des problèmes pour obtenir une Carte d'identité, et c'est d'aillleurs la raison pour laquelle nous sommes là pour constater le fait et chercher à surmonter, bientôt, la situation, notamment à Nharêa", a-t-il déclaré.

Le gouvernement va garantir des conditions techniques afin que les citoyens soient servis avec dignité et efficience, a ajouté le ministre de la Justice et des Droit de l'Homme, Francisco Queiroz, mardi, à Nharêa, municipalité située à 176 kilomètres au nord de la ville de Cuito, chef-lieu de la province de Bié (centre), où il accomplit une mission de deux jours.

Nhârea (Angola) — Les conditions techniques pour l'émission de Cartes d'identité seront améliorées de plus en plus, de façon à permettre aux citoyens angolais d'obtenir ce document dans un laps de temps, sans pour autant parcourir de longues distances pour traiter ces papiers.

