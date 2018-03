Angola: A propos des politiques pour l'autonomisation des femmes

Après 34 ans de suspension à cause de l'insécurité, le trafic ferroviaire entre la RDC et… Plus »

La Journée de la femme est la célébration des réalisations sociales, politiques et économiques des femmes au fil des ans, adoptée par les Nations Unies et, par conséquent, par plusieurs pays.

Il a affirmé qu'il était nécessaire que les femmes s'engagent sérieusement dans la formation académique et professionnelle comme l'un des moyens de lutte pour la conquête de l'égalité des sexes afin de démontrer la reconnaissance de leur force et leur contribution au développement et à la stabilité de la nation angolaise.

Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), l'orateur a déclaré qu'il était important d'améliorer l'image des femmes dans les médias et d'adopter des lois criminalisant la violence et obligeant les auteurs à répondre de leurs actes.

Luanda — La nécessité de créer des politiques économiques et sociales mettant en avant l'autonomisation des femmes angolaises avec des programmes et des budgets décourageant la violence domestique a été défendue mercredi à Luanda par le secrétaire d'Etat à l'assurance technique de l'intérieur, Hélder Cafala.

