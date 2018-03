Angola: BasketU17/Mondial - L'Angola affronte le champion en titre

Après 34 ans de suspension à cause de l'insécurité, le trafic ferroviaire entre la RDC et… Plus »

Après les trois matchs des respectives séries, 16 équipes se qualifieront pour les huitièmes de finale où elles s'affronteront sous le système croisé entre les membres du groupe A et ceux du B, du C avec ceux du D (A1XB4; A2XB3; A3XB2 et A4XB1) et (C1XD4; C2XD3; C3XD2 et C4XD1). Les gagnants se qualifieront aux quarts de finale, tandis que les autres équipes disputeront le classement de la 9e à la 16e place.

C - Argentine, Nouvelle-Zélande, Espagne et Hongrie

Le tirage au sort "met" les Angolais dans le groupe D, avec les formations du Canada, deuxième adversaire (22 juillet) et la Lettonie, troisième et dernier de la phase de groupes, avec laquelle les cinq nationaux jouent le 24 juillet. Le 23 juillet est réservé à la première pause de la compétition.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.