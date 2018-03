Afrique de l'Ouest: Ami Ndiaye Sow promue au poste de Directeur Régional en charge de 3 filiales d'Afrique de l'Ouest du Groupe UBA

Le Groupe United Bank for Africa(UBA) vient d'annoncer la nomination de Mme Amie Ndiaye SOW précédemment Administrateur Directeur Général de UBA Sénégal, au poste de Directeur Régional en charge de 3 filiales d'Afrique de l'Ouest.

Selon le communiqué publié par la banque, cette nomination a pris effet depuis le 1er mars 2018 et l'amènera à superviser les activités de UBA au Sénégal, en Guinée Conakry et au Mali où le Groupe UBA Plc vient d'ouvrir sa nouvelle filiale.

Avant sa nomination au poste de Directeur Régional de la Zone 2 de l'Afrique de l'Ouest, Mme SOW gérait depuis 2013 la filiale du Sénégal en tant qu'Administrateur/ Directeur Général.

Elle capitalise plus de vingt années d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire en tant que gestionnaire des risques et développeur sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est.

Son expérience couvre plusieurs domaines d'intervention, allant de la Banque institutionnelle, à la Banque de détail ainsi que la structuration financière et la supervision des placements par emprunt public.

Stimuler une véritable synergie entre les économies concernées

Réagissant à sa nomination Mme SOW déclare :"C'est une excellente opportunité pour moi de servir la Banque, à travers l'Afrique de l'Ouest. Mon objectif premier sera de développer davantage les filiales dont j'ai la charge et de stimuler une véritable synergie entre les économies concernées.

En installant des Directions régionales, UBA vise à introduire plus d'efficience, en rapprochant les filiales de la sphère des décisions.

Je saisis cette opportunité pour remercier mon Directeur Régional, M. Emeke IWERIEBOR et le Directeur Général du Groupe, M. Kennedy UZOKA, pour leur soutien et leurs excellentes orientations stratégiques. Mention spéciale au Président du groupe, M. Tony ELUMELU, pour son leadership inspirant".

Des résultats remarquables à la tête de UBA Sénégal

A la tête de UBA Sénégal, Mme SOW a réalisé de remarquables performances qui ont values à la banque d'être désignée Banque de l'année 6 années consécutives par le Magazine The Banker du Financial Times. Mme SOW a également remporté de nombreuses autres distinctions pour ses résultats et son leadership.

Grâce à son implication et son investissement sans faille dans la croissance de l'institution confiée, Mme SOW a réussi, en quelques années, à hisser UBA dans le peleton de tête des banques sénégalaise. Mme SOW est à ce jour la première femme francophone à rejoindre l'exécutif management du Groupe UBA.

Pour rappel , le Groupe UBA est l'une des principales institutions financières d'Afrique qui offre des services bancaires à plus de 10 millions de clients dans plus de 700 bureaux d'affaires dans 19 pays africains.

Avec sa présence à New York, Londres et Paris, UBA relie les Hommes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de la banque de détail et commerciale ainsi que des services bancaires pour les entreprises, des paiements transfrontaliers innovants et la finance commerciale.