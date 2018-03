Tunisie: Gor Mahia FC/ EST - Le juste nécessaire

« La décision de prolongation ou non du mandat de l'Instance « Vérité et Dignité… Plus »

Bref, les « Sang et Or » ont fait le juste nécessaire en ramenant un point précieux de Machakos en prévision de la manche retour qui aura lieu le 17 courant sur la pelouse centrale du stade olympique de Radès.

Mission accomplie et même mieux : malgré les changements forcés, le trio remplaçant Mejri-Bessghaier-Moncer a apporté un léger mieux en matière d'animation offensive, et nous eûmes droit à quelques tentatives, à l'instar du tir de Bessghaier, servi par Derbali, capté par le portier adverse (80').

Mais quelques minutes plus tard, Khaled Ben Yahia s'est vu contraint d'effectuer un autre changement forcé pour cause de blessure en remplaçant Jouini par Bessghaier (69').

Le même Kagere est revenu à la charge une minute plus tard et son tir de la tête fut dégagé par Ben Chérifia, auteur d'une seconde belle parade (24').

