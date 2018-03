Tunisie: Comment préserver la mémoire des années de répression ?

« La décision de prolongation ou non du mandat de l'Instance « Vérité et Dignité… Plus »

Il recommande à l'IVD d'engager, au plus tôt, une initiative législative mettant en place et encadrant cette nouvelle structure dédiée à la mémoire, qui serait proposée à l'ARP soit par le président de la République, le gouvernement ou dix députés « afin que le contenant des archives de l'IVD soit prêt au moment où elle achève ses travaux », conclut Imed Daimi.

Pour ce magistrat, si les Archives Nationales sont dotées de toute la technicité nécessaire à l'hébergement et au traitement du fonds de la commission Vérité, elles ne semblent pas être munie des outils pédagogiques et d'une démarche culturelle et de communication qui lui permettraient de mettre en valeur les documents de l'IVD. « Le temps presse et il faut décider dès maintenant du lieu où l'IVD va déposer ses fonds », insiste Imed Hazgui.

Ceux qu'elle a photocopiés à partir de dossiers originaux de la présidence de la République, par exemple, ou encore les procès politiques des 60 dernières années, en plus de ses publications à elle et des objets donnés par les victimes en vue de la mise en place d'un musée des violations.

Parce que grand est l'impact de la discipline Histoire pour la construction d'une identité nationale, pour développer l'appartenance à un pays et pour réconcilier les uns avec les autres, l'IVD est en pourparlers avec le ministère de l'Education nationale afin de réformer les manuels d'histoire et l'enseignement de cette matière, annonce encore Adel Maizi.

