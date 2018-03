Tunisie: «Eco'art», une nouvelle forme d'expression

Difficile de cerner son domaine de prédilection, mais pour Souheïla, tout dans son entourage peut lui servir de source d'inspiration pour l'une de ses œuvres : en sculpture, en peinture ou en dessin. C'est sa propre façon de traduire ses perceptions sensorielles par un coup de palette sur une toile, un zeste de délicatesse pour modeler un morceau de métal en lui insufflant une âme, lui conférant un aspect inattendu.

Sa vision, son imagination et ses rêves sont la trilogie qui inspire l'artiste dans ses gestes picturaux en gravure ou en peinture.

Elle travaille sur le temps et l'espace et tout ce qui effleure sa sensibilité «tout en usant pour en faire une thérapie efficace contre les maux contemporains, le tout pour concrétiser un style moderne, futuriste et abstrait, parfois avec quelques pressurages de surréalisme», comme elle le définit.

En se frayant une place parmi le gotha de chevaliers de la palette et une participation remarquable à tous les événements, ponctuée par des voyages en Europe pour côtoyer les ténors de cette forme d'expression, la peinture s'est vu offrir à elle une nouveauté.

Il s'agit de l'Eco'art, une nouvelle forme d'expression. C'est une révolte contre le consommé et l'ordinaire à travers cette folle envie de créer et innover.

«L'objet de l'art est d'unir la matière aux formes qui, sont ce que la nature a de plus vrai, de plus beau et de plus pur», disait Joseph Joubert.

C'est ce qui a excité notre invité pour se démarquer à travers ce nouveau créneau: «Je me base sur les restes de la confection d'habits, puisque ce dernier lui-même est un art qui nous rend beau, élégant et reflète notre personnalité, époque, vie sociale... pourquoi pas ce qui en reste fait de même et devient lui-même un support dans la beauté de l'art plastique».