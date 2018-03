Ile Maurice: Affaire Platinum Card - Collendavelloo défie ouvertement le Premier ministre

Le mot d'ordre: le boycott des activités de la présidente. D'ores et déjà, il n'y aurait pas… Plus »

Ce «move» en question, c'est la présence d'Ivan Collendavelloo à la State House, à l'occasion du lancement du livre d'Ameenah Gurib-Fakim, Du Réduit à la State House, hier, mercredi 7 mars. Il était d'ailleurs le seul ministre présent, les autres, plus précisément Nando Bodha et Pradeep Roopun, ayant respecté le mot d'ordre lancé pour boycotter les activités de la présidente de la République...

