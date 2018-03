Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Cara prend une option vers la qualification

« Je félicite l'équipe de Cara. Elle a mérité sa victoire. Nous avons des problèmes au championnat et notre priorité c'est le maintien. Il y a huit joueurs cadres qui n'ont pas fait le déplacement de Brazzaville. Nous avons joué pratiquement avec des jeunes qui manquent d'expérience. C'est la première fois dans l'histoire du club que nous participons à cette compétition et nous avons joué pratiquement avec la deuxième équipe. C'est un score logique, que Cara l'emporte », a commenté Samir Sellimi, le coach de USBG du Soudan.

Et quand les visiteurs commençaient à remettre leur nez à la fenêtre, Cara a failli concéder un but qui lui aurait couté cher sur la première et véritable occasion des visiteurs. Sur une balle arrêtée de Ahmed Radaoui, remise au second poteau pour Yachine Boufalgha, malheureusement son coéquipier était trop court pour redresser le ballon, à la 67e mn.

