Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film Grave Erreur bientôt sur A+

Produit par Afro-ciné film Entertainment en association avec Archétype INV, Grave Erreur qui dure 1 heure 30 minutes est l'histoire d'Hervé, un jeune cadre qui témoigne d'une grande reconnaissance au service que lui a rendu, durant 9 ans, Edouard son domestique à qui il décide d'offrir une maison pour améliorer ses conditions de vie. Ce qui ne plaît pas à Samantha, sa femme qu'il a rencontrée il y a trois ans seulement, et à Fred son ami qui rentre de France. Mais Édouard cède aux propositions alléchantes de Fred. Le film est une interpellation sur la nature ambivalente de l'homme qui est à la fois bon et mauvais et capable du meilleur comme du pire.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.