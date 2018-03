Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La ville côtière accueillera un séminaire sur le leadership

Organisé par Echo-sud, le séminaire se tiendra le 24 mars dans la capitale économique à l'hôtel le Gilbert's sur le thème « L'exercice du leadership au sein des organisations ».

Le séminaire qu'organisera Echo-sud se déroulera sous forme d'une conférence-débat. Il a pour objectif d'offrir aux entreprises de la place un espace de communication en temps réel devant un public de classe moyenne et supérieure afin de participer à leur visibilité et à leur influence sur le marché. Cette rencontre offrira des scénarios pédagogiques spécialisés sur des thématiques variées et animées par des professionnels et experts reconnus localement et au niveau international.

La conférence se donne pour mission de contribuer au développement du potentiel du genre humain et à la performance des organisations, de participer à la performance des entreprises, favoriser une compréhension plus globale dans la société, etc. Interrogé sur cette activité, Amour Loemba, formateur-coach et leader d'Eco-sud, a indiqué que cette conférence sera également un moment de promotion et de valorisation des personnes porteuses de talents et des idées novatrices allant dans le sens du développement de l'environnement socio-économique. « L'objectif visé à travers nos conférences est de créer les conditions d'autonomisation et de développement des personnes au sein des organisations », a dit Amour Loemba.

L'organisation a prévu une longue communication sur le « leadership » afin de permettre aux participants de comprendre sa valeur et son importance dans la vie. "Qu'est-ce-que le leadership", À quoi sert-il ", "Comment peut-on développer son leadership" et bien d'autres sont parmi les sous-thèmes qui seront développés. Notons que fort de son expérience dans l'organisation des conférences à travers son concept à grande portée socio-économique, Echo-sud entend mobiliser plus de mille personnes, en fonction de la capacité des salles disponibles à Pointe-Noire et sur toute l'étendue du territoire national pour vulgariser ce concept mystérieux qui est le leadership.