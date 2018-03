Congo-Brazzaville: Infrastructures - Léon Juste Ibombo lance le data center de MTN-Congo

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a procédé le 7 mars à Brazzaville au lancement du data center de MTN-Congo ou centre de traitement et de stockage de données numériques en présence des responsables des PME-PMI.

Le directeur général de MTN-Congo, Djibril Ouattara, a rappelé aux invités que cet outil vient compléter la panoplie des infrastructures que MTN s'est engagée à bâtir au Congo afin de soutenir l'économie congolaise et les acteurs économiques.

« Avec ce data center, MTN boucle ses infrastructures qui doivent faire d'elle le leader incontesté du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies en proposant à nos clients à la fois des services de transmissions mais également d'hébergement des données. », a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre Léon Juste Ibombo a signifié que nous sommes entrés dans l'ère de la consommation des technologies de l'information et de la communication et que cela a totalement transformé notre quotidien. Le développement d'internet impacte significativement tous les secteurs de l'économie et favorise la création de services à valeur ajoutée.

Ces services, a-t-il souligné, exploitent des données d'échanges sur des sites web. Les grands acteurs d'internet ont trouvé la solution à cette contrainte, en consentant d'importants investissements dans l'implémentation des data center qui ne sont autres que des centres de traitement et de stockage de données numériques.

« Ils sont indispensables au développement de l'internet et considérés comme la pierre angulaire de l'économie numérique. Ces infrastructures garantissent la sécurité de nos données et avec le Big Data, le Cloud computing et la virtualisation, les data center deviennent de véritables usines numériques sur lesquelles repose toute économie. », a indiqué le ministre. Et de poursuivre qu' « aujourd'hui, la société MTN-Congo a compris la nécessité d'investir et de disposer de cette infrastructure informatique incontournable pour sa compétitivité. Elle nous offre un centre de données qui permettra, entre autres, de bénéficier d'une plus grande efficience de son réseau à fibre optique et nous nous en félicitons. »

Rappelons que le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombot, annonçait, en mai 2017, que le gouvernement entendait installer son propre data center lui permettant d'assurer la gestion et le stockage des données numériques du pays. Le plan d'action de la stratégie de développement de l'économie numérique prévoit la construction d'un data center à Kintélé, ce, avec le concours de la Banque mondiale.