Congo-Kinshasa: Un complexe parasitaire attaque les semences dans plusieurs provinces

La principale recommandation du CAVTK est d'arriver à développer les filières semencières de bonne qualité et de mieux encadrer les paysans dans les méthodes plus modernes. Il y va de la sécurité alimentaire de la population.

Globalement, l'enquête a réussi à identifier trois groupes de maladies dans les semences analysées, constituant ainsi le fameux complexe parasitaire de virus et de bactéries. Rien n'empêche que les conclusions de cette enquête soient extrapolées sur tout le territoire national dans la mesure où l'on rencontre plus ou moins les mêmes problèmes au niveau de l'accès aux semences.

Une étude plus approfondie sur les qualités physiologique, sanitaire et physique des semences a apporté bien des révélations. Le premier constat cinglant est le non-respect de la pureté variétale des semences, si l'on en juge par les mélanges pour produire plusieurs sous-variétés des semences.

Face à ce premier constat, les experts pensent que les plantes auraient pu être déjà malades. L'autre constat inquiétant est le recours à des techniques culturales plutôt rudimentaires qui ne tiennent pas compte de certaines normes, comme les écartements entre les plantes. Les paysans n'apportent pas non plus les soins nécessaires à ces plantes. Une telle faiblesse ouvre grandement la porte aux différentes maladies qui viennent décimer les cultures entières.

Le Centre agronomique et vétérinaire tropical de Kinshasa (CAVTK) est une ASBL de droit congolais. Les experts réunis au sein de la structure viennent de percer un grand mystère sur la qualité des semences de haricot, de soja et d'arachide à Kinshasa et dans plusieurs provinces du pays, entre autres Kongo Central, Katanga et Bandundu.

