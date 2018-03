Soudan: Coupe de la CAF - La Mancha peut rêver aux huitièmes de finale

Le club ponténégrin s'est imposé 3 buts à 0 face Al Ahly Shendi du Soudan, le 6 mars, au Complexe sportif de Pointe-Noire en match aller des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Cette victoire rassure les hommes de Ghislain Tchiamas avant le match retour prévu dans une semaine et demie

Les poulains du coach Ghislain Tchiamas ont réalisé l'essentiel des attentes du public sportif congolais en général et ponténégrin en particulier en battant Ahly Shendi du Soudan sur un large score de 3 buts à 0. Cette victoire permet au club congolais de rêver aux huitièmes de finale.

Guy Mbendza, qui avait offert la qualification à La Mancha contre l'AS Tanda de la Côte d'Ivoire, a ouvert le score du match par un penalty à la 22e minute. C'était l'unique but de la partie. Du retour des vestiaires après avoir reçu les nouvelles consignes de l'entraîneur, la partie devenait très intéressante lorsque Komlan Agbodo a remplacé Michel Baguadila à la 56e minute. Face à l'exigence du public, La Mancha s'est armée de courage et a appuyé sur l'accélérateur. À la 64e minute, Komlan a semé la panique dans le camp adverse. Il a repris du pied droit le centre de Drechvy Milandou et a doublé la marque pour les jaunes et noirs.

La partie se poursuit avec quelques assauts non concluants et des actions maladroites des visiteurs en dépit de la frappe croisée d'Ibrahim à la 69e minute, en remplacement de Mohamed Moussa en deuxième période. Les locaux ont fait sensation à la 80e minute lorsque Drechvy Milandou a ajouté la marque pour la Mancha, qui entre désormais dans les annales de l'histoire du football congolais. Car aucun club congolais n'a pu réaliser un tel exploit depuis 35 ans après le Cara qui avait imposé un large score de 6-1 contre Dragon FC de la Guinée Équatoriale en match-aller des compétitions africaines des clubs.

La Mancha effectuera le déplacement de Khartoum dans une semaine et demie avec un esprit apaisé et sans excès de zèle pour prétendre une victoire ou un match nul afin d'accéder en huitièmes de finale comme l'avait fait V Club Mokanda en 2016. « Aujourd'hui, on a marqué trois buts. C'est ce que nous devons retenir. J'espère que nous allons continuer à travailler pour apporter des améliorations à l'action offensive afin de marquer plus de but à l'avenir », a indiqué l'entraîneur.

Cependant, Al Ahly Shendi recevra La Mancha avec un esprit de vengeance. Les Ponténégrins devraient se préparer physiquement et moralement pour sortir vainqueurs. Et Ghislain Tchiamas a rassuré le public pour ce match retour. « C'est une bonne opération. L'objectif était de marquer au minimum trois buts. Au football, tout peut arriver. Gagner 3 à 0 à la maison nous donne une petite chance pour se qualifier, sachant que le mach retour se jouera chez eux. On va donner le maximum pour revenir ici avec la qualification. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de déluge à Khartoum, on va travailler d'arrache-pied », a-t-il dit.