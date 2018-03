Madagascar: Arivelo Hajaniaina Gianno dit Vévé - « On peut vraiment innover en sport et non toujours copier »

Connu par le surnom Vévé Prince, avec ses 1,89 m pour 90 kg, Arivelo Hajaniaina Gianno est un passionné de sport. « Mes amis m'ont appelé Prince au lycée parce qu'ils disaient que je ressemblais à Will Smith le prince de bel air ». Vévé est surtout connu dans le monde du sport et principalement du basket-ball.

Actuellement responsable au sein du sport scolaire au ministère de la Jeunesse et des Sports, il est aussi membre de la Fédération du sport scolaire en tant que responsable de communication et chef de commission basket-ball. Côté basket-ball, il est responsable de communication et des réseaux sociaux de la Fédération malagasy de basketball en ouvrant la page Facebook de la Fédération en premier. Coordinateur national du championnat national de rugby scolaire, c'est aussi un bénévole et enseignant d'anglais au collège.

Depuis longtemps, Vévé s'est spécialisé en organisation d'évènementiel sport. Le basket-ball spectacle au tout début c'est lui avec les show d'artistes, les dance dunk etc. « Je trouve dommage qu'en général, les créations et conceptions ne sont pas nombreuses. On copie souvent ce qui se fait ailleurs. Alors qu'on peut vraiment innover ». Joueur de basket-ball de Saint-Michel et de Stade, il est maintenant entraîneur des jeunes (young coach) du club South Side d'Andoharanofotsy et d'Itaosy chez les U-14 et les U-16 et U 18.

Sa passion pour le basket-ball et la communication l'a poussé à travailler avec la CCCOI 2017, l'Afrobasket U-16 men 2013, l'Afrobasket U-18 men 2014, l'Afrobasket U-16 women 2015, la CCCOI 2015. Il a été aussi chargé de communication sport chez TELMA après avoir été responsable d'évènementiel sport de l'agence FACTORIES saatchi & saatchi. Là où le prénom de Vévé était sur les lèvres concerne les organisations du tournoi Orange Street Soccer, du Sprite Ball, Punchy street-ball, les tournois JUMP. Et il continue actuellement avec le rugby et Terres en mêlées.