Madagascar: CNaPS - Formation pour le synode FLM de Fiherenana

Durant cet atelier, nous, le FLM, avons cherché à solutionner ce problème afin que tous les travailleurs bénéficient de leur Droit». Par ailleurs, les employés des établissements scolaires et des dispensaires faisaient également partie des bénéficiaires de la formation, à part les pasteurs et les catéchistes. Après la Cité du Soleil, direction la Ville d'Eaux pour une formation pour les agents de l'église luthérienne.

A l'issue de ces deux jours, ils ont ainsi pu découvrir les tenants et les aboutissants du Code de prévoyance sociale, des droits sociaux, des droits du travail, ainsi que les prestations sociales allouées aux travailleurs et leurs familles. Ramahavita Gabriel, délégué du directeur général de la CNaPS à Toliara d'expliquer : « Le problème réside dans le non-paiement des cotisations, alors qu'elles servent à payer les prestations.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.