Madagascar: JMF - Les activistes rurales et urbaines à l'honneur

Si à Madagascar, le discours tourne autour de l'émergence de la femme malgache au niveau mondial, c'est sur l'activisme en faveur des droits de la femme que l'accent est mis à l'occasion de la journée mondiale de la femme (JMF).

« L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes », tel est alors le thème de la JMF 2018 au niveau mondial. La célébration veut notamment attirer le regard sur les droits et l'activisme des femmes rurales présentant plus d'un quart de la population mondiale, mais sont laissées pour compte dans bien des domaines du développement. Faut-il rappeler qu'à l'échelle mondiale, moins de 20% des propriétaires terriens sont des femmes ; que l'écart salarial mondial entre hommes et femmes, s'élevant à 23% peut atteindre 40% dans les zones rurales.

Les femmes rurales manquent de tout : emplois décents, protection sociale, infrastructures, etc... La JMF 2018 est l'occasion d'agir en faveur de l'autonomisation des femmes, et ce, dans le contexte rural et urbain, et de célébrer les activistes qui n'ont cessé de revendiquer les droits des femmes.