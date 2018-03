Madagascar: Association Pachamama - Une semaine en l'honneur des droits des femmes.

Pour la toute première édition de son tournoi international de rugby à 7 en l'honneur des Droits de la Femme, l'association Pachamama accueillera du 13 au 18 mars les délégations des lycées Français du Kenya, Mayotte et de la Réunion. Celles-ci affronteront les clubs malgaches du lycée français de Tananarive, du RCTS Pachamama ainsi que des Enfants de l'Ovale.

Mettant cette année la femme au centre de ses préoccupations, ce tournoi s'inscrit dans un projet en deux étapes ; avec en première partie la semaine dédiée à la femme et son tournoi de rugby féminin, et par la suite, la construction d'un centre de soins Femme-Enfant qui verra le jour en 2019.

Lors de cette semaine en l'honneur des droits de la femme, plusieurs activités ont été mises en place.

Du 12 au 18 mars, en partenariat avec la fondation Akbaraly et La Vita Per Te, Pachamama réalisera la première action de dépistage mobile du cancer du sein et du col de l'utérus à Antananarivo, dans le district Antananarivo II. Grâce à ce projet, 2000 femmes pourront bénéficier de l'accès gratuit à ces dépistages.

Le Samedi 17 mars, afin de promouvoir l'émancipation de la femme à travers le sport, les phases finales du tournoi de rugby féminin auront lieu au Stade Mahamasina de 10h à 16h, et toutes les femmes sont conviées à venir y assister de façon gratuite, avec plus de 20 000 entrées offertes !

Afin d'offrir à ces invitées une journée mémorable en plus du rugby, diverses activités seront proposées.

Grâce aux partenariats tissés avec différents organismes locaux et internationaux, cet événement symbolique sera également un événement consacré à la sensibilisation. À cet effet, des kiosques éducatifs et informatifs seront accessibles gratuitement de 9h00 à 18 h00. Différents thèmes seront abordés tels que la contraception, les MST (Maladies Sexuellement Transmissibles), et la promotion d'associations liées à l'émancipation de la femme tels que des organismes consacrés à la réinsertion professionnelle, des programmes d'intégration scolaire pour jeunes enfants, un centre de planning familial, un centre d'écoute pour femmes victimes de violences domestiques ou encore une banque de microcrédit.

Sur-place seront à nouveau proposés les dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, avec en plus pour cette journée, l'intervention de PSI qui viendra proposer le dépistage gratuit du VIH.

Enfin, pour rythmer cette journée et varier les divertissements, auront lieu des initiations de Zumba, spectacles de danse et de cirque, ainsi qu'un concert surprise pour clôturer en musique ce bel événement.