Ile Maurice: 50e anniversaire de l'indépendance - Un samedi 10 plein d'activités concoctées par le CD de Savanne

Le conseil de district (CD) de Savanne a organisé bon nombre d'évènements dans sa juridiction en marge de la commémoration du 50e anniversaire de l'Indépendance de Maurice. Le programme...

C'est une initiative de Kamalsaw Gajadur (photo), président du conseil de district de Savanne, et de son équipe. Ces événements sont prévus pour le samedi 10 mars.

L'évènement majeur sera un rallye pédestre de 21 kilomètres dont le départ sera donné à 13 heures sur le terrain de football de Bois-Chéri. L'arrivée est prévue au village de Rivièredes- Anguilles.

Plus tôt dans la matinée, soit entre 9 heures et 11 heures, des activités récréatives seront organisées à l'intention des petits et grands, cette fois-ci sur le terrain de football de Surinam.

Plus tard, soit vers les 14 heures, un tournoi de pétanque sera organisé sur la plage de Bel-Ombre. En parallèle débutera un show culturel, qui sera d'ailleurs relayé en direct sur la MBC Radio.

L'on estime que l'assistance attendue pour ce show est d'environ 3 000 personnes. Parmi les artistes qui animeront ce divertissement, on retrouve le groupe Mauricette, le chanteur Nasty Black et le Krumania Dance Group et d'autres chanteurs.

«Parmi les activités qui nous tiennent le plus à coeur, il y a la distribution de repas chauds dans des couvents à Camp- Diable, Chemin-Grenier et Surinam», a tenu à souligner Kamalsaw Gajadur.

En effet, un déjeuner sera offert aux enfants, pour la plupart des autrement capables le samedi 10 mars.

Les membres du conseil ont pris cette initiative dans l'optique d'intéresser les jeunes à des activités récréatives saines telles la pétanque et la musique car il dit avoir noté «une recrudescence dans la prolifération des drogues, surtout synthétiques, dans cette partie de l'île».

«On voudrait engager le plus de personnes possible dans les célébrations de nos 50 ans d'Indépendance et c'est important de rappeler à la jeune génération le combat qui a été mené», renchérit le président.