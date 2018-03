Ile Maurice: Permis de conduire - Un nouveau format en vigueur

Le mot d'ordre: le boycott des activités de la présidente. D'ores et déjà, il n'y aurait pas… Plus »

Ces nouveaux règlements sont une bonne chose, soutient Manoj Rajkoomar. «Il était temps d'introduire ces règlements, car il n'est pas possible qu'une personne qui n'a aucune notion de la route passe un examen oral et obtienne un permis provisoire», dit-il.

Quant à ceux qui possèdent déjà le permis provisoire, ils auront trois ans pour obtenir leur permis. «Les motocyclistes n'avaient pas les bonnes techniques, ni la formation adéquate. Mais avec la création de la moto-école, ils apprendront à mieux contrôler leurs véhicules et respecteront aussi le code de la route», explique le chef inspecteur Rama, de la Traffic Branch. Et pour toute nouvelle demande, il faudra compter Rs 500.

Autre changement : à partir 15 ans, il est possible de demander un permis provisoire pour une moto de type AM, de moins de 50 cc, seulement. Le détenteur aura alors une période de six mois pour se joindre à une moto-école en vue de l'obtention du permis. Qui plus est, il ne pourra rouler que sous la supervision d'un moniteur.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.