Tunisie: La BCT s'attend à une inflation moyenne à hauteur de 7,2%, pour toute l'année 2018

D'après Kalsi, nous risquons de faire face à une inflation conjoncturelle non contrôlée et de voir les taux inflationnistes passer à de nouveaux paliers plus graves (au-delà de 7%) si nous ne réagissons pas de cette manière.

« Ainsi, il nous a été indispensable de réagir et faire face à ces pressions inflationnistes à travers l'augmentation du taux directeur de la BCT de 75 points de base (le portant à 5,75%) », a ajouté la directrice, rappelant que ce taux a été révisé à la hausse 4 fois depuis septembre 2011 (de 3,5% à 5,75% actuellement), « ce qui a permis en quelques sortes de maîtriser cette inflation, sinon elle aurait été plus alarmante ».

