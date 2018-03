Madagascar: Football / Elections FMF - Une commission de normalisation contestée !

Et la nomination de Ludovic Lomotsy à la tête de cette commission n'arrange pas les choses dans la mesure où, une écrasante majorité des présidents des ligues nouvellement élus faisait partie des électeurs lors de l'Assemblée Générale élective de 2014 à Mahajanga où l'actuel conseiller juridique d'Ahmad n'a pas pu se faire élire. Le dialogue qu'il avait en charge d'instaurer, aura alors du mal à passer. Et on comprend bien pourquoi ?

Quant au cas de Giscard et même si le comportement du SG de la Ligue est condamnable, il a déposé sa candidature hors délai et chez une personne qui n'était pas habilitée à le faire, en l'occurrence le Directeur Régional des Sports de Manakara. Giscard devait pourtant savoir qu'il existe d'autres voies pour déposer sa candidature, notamment par la Poste ou directement auprès du SG de la FMF.

