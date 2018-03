Madagascar: Journée internationale des femmes - Les journalistes au Complexe sportif Ampefiloha

Les femmes journalistes s'activent.

Une grande première ! Les femmes journalistes de la Grande île se rejoignent pour la célébration de la journée internationale des femmes.

Les journalistes sont sur tous les fronts et cela ne changera jamais! Pour aujourd'hui, elles sont plus d'une centaine de femmes à se donner rendez-vous au Complexe sportif à Ampefiloha dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes. Entre deux reportages pour certaines, toute la journée pour d'autres, mais l'idée est de se retrouver entre consœurs. Le concept de cette rencontre est de saisir cette occasion pour que toutes les journalistes puissent se retrouver dans un même endroit et de se connaitre en dehors du travail.

Tout horizon. Une centaine de journalistes de différentes rubriques, de différents horizons, mais animées par la même passion qu'est le journalisme, combineront atouts et savoir-faire pour monter des projets de développements, mais surtout pour valoriser le métier, rassemblant ainsi les professionnels de plusieurs médias, presse écrite, télévision, radio et multimédia. Pour Annie Andrianaivonirina, initiatrice de l'évènement, « l'interaction est importante et aujourd'hui encore, la femme peut écrire l'histoire. Plus de professionnalisation dans le métier, partage d'expérience et plus de sérieux, tels sont les objectifs à atteindre car une bonne centaine de femmes réunies pour la même cause peuvent tout à fait changer les choses si besoin est ».

Partenariat. Au programme, jeux et détentes, débats animés recadré dans une formule festive et divertissante. Evidemment, beaucoup d'entre elles ont du talent à revendre pour animer, la fête au sens propre du terme. Par ailleurs, plusieurs partenaires unissent la voix durant la journée dont le ministère de la Jeunesse et des Sports et le groupe Star.