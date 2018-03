Madagascar: Coopération décentralisée - Les bailleurs de fonds financeront les projets des régions

Les participants lors des deuxièmes assises de la coopération internationale décentralisée.

Les deuxièmes assises de la Coopération Internationale des Collectivités malagasy et françaises organisées par le comité de pilotage des deux pays ont pris fin hier à l'hôtel Carlton.

Les 450 participants composés de 177 représentants des collectivités malagasy et 237 collectivités françaises ont pu effectuer des échanges de bonnes pratiques tout en discutant autour des quatre grandes thématiques les nouveaux projets de partenariat durant cet événement. En matière de développement économique, des projets concrets favorisant le développement local ont été présentés. Les bailleurs de fonds s'engagent à soutenir financièrement les projets des régions de Madagascar. Cela constitue l'une des recommandations émises à l'issue de ces assises.

Nouvel élan. En outre, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) françaises sont prêtes à développer des partenariats sur l'ensemble de champs de coopération. Christine Moro, Ambassadeur délégué à l'action extérieure des collectivités territoriales, a fait part que « ces assises nous ont permis de faire le point de notre coopération décentralisée entre nos deux pays afin de lui donner un nouvel élan en tirant les leçons de l'expérience ». Une volonté politique partagée s'impose entre autres tout en mobilisant les acteurs locaux pour enraciner les projets.

Irréversible. Par ailleurs, « ces assises renforcent davantage la coopération entre les deux collectivités, les collectivités malagasy et les collectivités Françaises. La décentralisation est un processus irréversible à Madagascar. Nous avons déjà adopté des lois solides qui nous permettent d'aller de l'avant, et nous avons pu élaborer notre stratégie nationale de développement local et avons mis en place également les structures qui permettaient justement de mettre en œuvre cette stratégie locale. De plus, elle est mon cheval de bataille car c'est un projet qui me tient à cœur. D'ores et déjà, les assises sont un évènement mobilisateur important », a évoqué le Premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier lors de la clôture de l'événement hier. .