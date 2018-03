Angola: Le développement nécessite la formation des ressources humaines

Lubango — Le ministre d'Etat pour le Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, a déclaré mercredi dans la province de Huíla qu'il était fondamental d'investir dans le capital humain pour assurer la croissance et le développement économique et social.

Intervenant à l'ouverture officielle du cycle de formation 2018 du système national de formation professionnelle, le ministre a souligné que seule la promotion d'une culture scientifique et technologique pouvait garantir un développement durable du potentiel du pays et réduirait la dépendance vis-à-vis du monde extérieur.

Selon le ministre, il est essentiel que le pays dispose d'un système de formation professionnelle bien structuré et organisé, avec des formateurs qualifiés, pour assurer la qualité du sous-système de formation professionnelle, de manière à accroître l'emploi, le revenu familial et la surproduction des entreprises du pays.

Manuel Nunes Júnior affirme que la formation professionnelle devait répondre aux attentes des jeunes et être orientée principalement vers le secteur primaire de l'économie, vu que le pays dispose d'une large extension de terres arables, de ressources en eau et de minéraux.

«Nous devons continuer à étendre la formation professionnelle dans le domaine des arts et métiers aux groupes les plus vulnérables, en particulier ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'y assister en temps opportun et l'éducation générale, et ceux qui ont du mal à développer des activités génératrices de revenus », a-t-il souligné.