Ile Maurice: Sunil Bholah - «Les PME doivent se tourner vers le marché de l'exportation»

Le mot d'ordre: le boycott des activités de la présidente. D'ores et déjà, il n'y aurait pas… Plus »

Pour Henry Stetter, Senior Private Sector Development Advisor, il y a énormément d'opportunités pour les entreprises mauriciennes. «Mais très peu d'entre elles arrivent à développer et créer un business qui soit soutenable à long terme. Nous avons une approche spécifique qui leur permet de devenir plus concurrentielles. Notre but est d'accroître l'exportation des produits des PME et créer davantage d'emplois», explique-t-il. Avant d'ajouter que «l'avenir est très prometteur. Maurice a beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de PME qui ne sont pas au courant qui sont leurs concurrents. Ces derniers viennent du Vietnam et de la Chine».

Évènement organisé par le ministère des Affaires en collaboration avec TradeCom II programme, qui est financé par l'Union européenne. C'était l'occasion pour le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, de faire ressortir face aux petites et moyennes entreprises (PME) que le marché mauricien est très restreint et c'est pourquoi elles doivent se tourner vers le marché de l'exportation.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.