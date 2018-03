Cote d'Ivoire: Internet et multimédia - Le Cabinet Deloitte Côte d'Ivoire présente les tendances 2018

A l'occasion de sa conférence annuelle le mardi 6 mars 2018 à Abidjan-Plateau portant sur la présentation des tendances du secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (Tmt) pour l'année 2018, le Cabinet Deloitte Côte d'Ivoire a divulgué à cette occasion les résultats de son enquête sur les usages numériques en Côte d'Ivoire et en Afrique Francophone.

Cette 7è édition a été rehaussée par le parrainage et la présence effective du Ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste, Bruno Koné.

Situant le sens de cette initiative, le directeur de Deloitte Côte d'Ivoire, Marc Wabi, a indiqué qu'il s'agit d'une étude mondiale, africaine et ivoirienne portant sur « les évolutions des usages des consommations et marchés dans le secteur des Tmt ».

Et pour cette étude, dit-il, plus de « 15 000 personnes » (experts et spécialistes du secteur) ont été auditionnées, tout en précisant que le taux de réalisation des prédictions est passé de 60% en 2008 à 90% en 2017. « La fiabilité de nos tendances traduit la pertinence et l'efficacité de notre démarche méthodologique », a-t-il mentionné

Ainsi pour l'année en cours, selon Deloitte, « 8 tendances majoritaires » marqueront les usages digitaux en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde.

Habib Bamba, directeur Conseil du Cabinet, annonce notamment 300 millions de créateurs de réalités augmentées (communication instantanée via des images, de vidéo, de photos, etc) sur l'année et qui aura leur revenu multiplié par 10 entre 2018 et 2020.

Il note également que 60% d'Ivoiriens, en majorité des jeunes, en seront des utilisateurs. 2/3 de ceux-ci auront un âge compris entre 25 et 34 ans, précise M. Habib.

En termes d'usages de smartphones, le directeur Conseil prédit qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne la taille.

Mais plutôt un changement au niveau de la puissance surtout la capacité de mémoire. Et en Côte d'Ivoire cela va amener une augmentation des usages. Pour Habib Bamba, l'on s'attend donc à une « distribution de 2 milliards d'unités ».

En ce qui concerne la pénétration de smartphones en Afrique, l'on passera à un taux de 54% d'ici 2020. Quant à l'accès à internet via le smartphone, il passera de 340 millions à un demi-milliard de personnes en 2018.

Avec l'augmentation d'usage, il se pose également une utilisation excessive de ces appareils. Sur la base de ces prédictions, 45% de personnes se disent préoccupées parce qu'ayant l'impression de trop souvent utiliser leur téléphone.

Ces personnes affirment avoir l'intention de réduire l'utilisation de leur appareil. Parce que la majorité estime qu'elle passe plus d'une heure par jour sur leur smartphone.

« Mais c'est seulement moins de 3% d'usagers qui sont véritablement dépendants », souligne M. Habib. En Côte d'Ivoire, certains usagers essaient de contrôler leur usage dont 60% en désactivant par exemple l'internet, ajoute-t-il.

La cérémonie a été aussi marquée par un échange entre experts et hommes du secteur du numérique qui ont partagé avec le public leur expérience. Un concours de Start up qui a réuni 3 projets a également meublé cet évènement.

Le projet "Mon Artisan", une application qui offre des solutions via une application aux problèmes quotidiens de plomberie, d'électricité, etc dans les domiciles, a été élu par le public comme le meilleur. Et ce, après une brève présentation des différentes initiatives.

Le parrain du jour a clos la séance en se félicitant pour cette initiative de Deloitte. M. Bruno Koné a saisi l'aubaine pour rappeler quelques actions menées par le gouvernement pour vulgariser et rendre le domaine attractif notamment l'amélioration de la règlementation et la structuration de la régulation.