Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - Le PCT soutient la traque des pilleurs des fonds publics

Soucieux de garantir toujours la paix et la sécurité au peuple, le PCT invite ses membres et sympathisants, des militants des organisations affiliées ainsi que l'ensemble du peuple congolais à redoubler de vigilance, afin de barrer la voie à ces détracteurs aux projets abjects.

« Le PCT constate, malheureusement, que cette perspective heureuse de sortie de crise risque d'être compromise par des agissements irresponsables de certains compatriotes qui, à coup de menaces et déclarations incendiaires, veulent mettre le pays à feu et à sang. Il condamne avec vigueur le comportement de ces fauteurs de trouble, qui s'emploient à imposer un dessein funeste aux Congolais », martèle le secrétariat permanent du parti-locomotive de la majorité présidentielle.

Il exhorte, cependant, toutes les forces vives de la nation à tout mettre en œuvre pour faire aboutir les accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, conclus le 23 décembre 2017 à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants du Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi.

