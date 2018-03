Centrafrique: Abus sexuels - La Minusca rejette les accusations

Dans le cadre de cette affaire et pour s'entourer de toutes les garanties, la mission a maintenu des contacts avec les acteurs locaux, afin de veiller à ce que de plus amples informations sur toute allégation nouvelle ou passée soient communiquées dès que possible. Elle reste déterminée à veiller à ce que toute nouvelle accusation d'exploitation ou d'abus sexuel fasse l'objet d'une enquête et que les auteurs, dont la culpabilité aurait été établie, soient dûment sanctionnés, conformément à la politique de tolérance zéro du secrétaire général des Nations unies.

La Minusca a fait savoir qu'elle s'était appuyée sur les conclusions d'une mission de recherche d'information menée avec l'aide de sources locales, notamment des institutions non gouvernementales apportant assistance aux personnes déplacées présentes dans le site de l'évêché et qui sont souvent les premières à signaler ce type d'allégations.

