Sénégal: APR Ziguinchor - Benoit Sambou accueille des responsables du Grand Parti, de Rewmi et de l'UCS

Plusieurs responsables de Rewmi, du Grand parti et de l'Union des centristes du Sénégal ont rejoint l'Alliance pour la République. Ils ont été accueillis par Benoit Sambou, responsable local de la formation politique dirigée par Macky Sall.

Benoit Sambou, responsable de l'Alliance pour la République, a accueilli, avant-hier, dans les rangs de l'Apr, les militants de la coordination départementale de Ziguinchor du « Grand Parti », dirigée par Mohamed Assane Sané, qui avait conduit la liste locale de la coalition « Mankoo Taxawu Sénégal ».

M. Sané a dit que son départ est motivé par « l'inaccessibilité au président du Grand Parti, le manque d'engagement, le non-respect des leçons et des recommandations de la dernière campagne ».

« Nous avons décidé de démissionner du Grand Parti tout en continuant notre combat politique aux côtés du président Benoît Sambou pour la réélection du président Macky Sall en 2019 », a-t-il dit.

Benoit Sambou s'est « félicité de cette grande décision qui dénote de la prise de conscience des hommes politiques qui commence à se faire jour en Casamance car nous devons oublier nos intérêts personnels et partisans au profit de ceux des populations». Le président des Jeunes du parti « Rewmi » de Ziguinchor, Emmanuel Ndecky, a également rejoint l'Apr. Il a dit décider de soutenir le président Macky Sall en travaillant derrière le président Benoit Sambou. Les rangs de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs) d'Abdoulaye Baldé ont également connu des saignées.

La Secrétaire élue du Conseil départemental de Ziguinchor, Néné Konté, Malamine Diatta, Directeur de la Planification des projets et programmes de la Mairie de Ziguinchor et le responsable politique de Lyndiane et non moins artiste Sékou Gassama « Bassé » ont choisi de rejoindre l'Apr et de soutenir désormais le président Macky Sall. Et c'est à travers une déclaration qu'ils ont exprimé leur adhésion inconditionnelle au camp présidentiel.

Considérant « les efforts sans cesse grandissants du président Macky Sall en direction des populations de Ziguinchor dans tous les secteurs », les signataires ont motivé leur décision en magnifiant « la mise en œuvre des programmes sociaux, la réhabilitation du réseau routier de Ziguinchor, la mise en circulation des bus TATA, l'amélioration de la fourniture d'électricité, la réception à venir de la RN 6, etc.

Ce faisant, ils ont affirmé « adhérer désormais à l'Apr derrière le président Benoit Sambou pour appuyer les actions du président de la République Macky Sall pour le parachèvement de sa vision du développement pour le Sénégal en général et pour la paix en particulier».