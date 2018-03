Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - Déclaration de madame la ministre

document

Cette Journée consacre la reconnaissance du rôle de la femme dans la vie de la nation et sa contribution à l'économie mondiale et au développement national. Elle permet de faire le bilan des progrès accomplis en matière de promotion, de protection et de réalisation des droits des femmes dans nos sociétés.

Journée internationale de la femme: Déclaration de madame la ministre

Ivoiriennes, ivoiriens,

Chers compatriotes,

Le 08 mars, le monde entier célèbre, comme il le fait depuis 1977, la Journée Internationale des Droits de la Femme ou la Journée Internationale de la Femme.

Cette Journée consacre la reconnaissance du rôle de la femme dans la vie de la nation et sa contribution à l'économie mondiale et au développement national. Elle permet de faire le bilan des progrès accomplis en matière de promotion, de protection et de réalisation des droits des femmes dans nos sociétés.

Pour cette 41ème Edition, le thème national retenu est « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural ».

Des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire ces dernières années. L'adoption de la loi N°2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de la Côte d'Ivoire, ouvre le processus de révision des dispositions juridiques jugées discriminatoires dont sont victimes les femmes.

Les succès enregistrés au niveau des réformes, notamment en matière de genre et de gouvernance, ont permis à la Côte d'Ivoire d'être bénéficiaire du Programme Compact du Millenium Challenge Corporation (MCC) pour les 04 années à venir.

La création de fonds spéciaux dédiés à la femme apporte un appui substantiel à son autonomisation économique :

- le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique OUATTARA, a permis, depuis sa création en 2012, à plus de 125 000 femmes de bénéficier de financements pour leurs activités. La dotation actuelle du FAFCI est de 10 000 000 FCFA.

- le Fonds « Femme et Développement » logé au sein du Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, créé depuis 2000, contribue également à l'amélioration des conditions de vie des femmes.

- Le fonds spécial de 5 milliards de FCFA mis en place au Ministère du Commerce, à travers la Direction Générale des PME pour soutenir les activités de l'entrepreneuriat féminin.

On peut citer bien d'autres fonds logés dans les ministères techniques.

Le soutien des fonds spéciaux à l'autonomisation économique des femmes par le canal des systèmes bancaires et des systèmes financiers décentralisés, à des conditions étudiées, contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Ivoiriennes, ivoiriens,

Chers compatriotes,

L'économie nationale est dominée par l'agriculture. Les femmes y représentent 67% de la main-d'œuvre et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour une pleine participation de la femme rurale ou urbaine à la vie nationale, l'Etat de Côte d'Ivoire, accompagné de ses partenaires, entend poursuivre les efforts en vue de lever toutes les barrières structurelles ou conjoncturelles qui freinent son autonomisation. Il s'agit d'une fondamentale exigence face aux enjeux et défis à relever pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020.

Vive la Femme ivoirienne épanouie pour une Côte d'Ivoire émergente.

Bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire.

JE VOUS REMERCIE