Sénégal: Malick Gakou du GP rend hommage aux femmes

Nous avons conscience que vous souffrez et à travers vous toute la famille, du fait de la crise multiforme qui frappe notre pays et dont vous êtes les premières victimes", confie Malick Gakou.

"Nous sommes quasi quotidiennement touchés par vos souffrances, vos peines et sacrifices pour la sauvegarde et la survie de l'humanité.

Nous saluons avec hauteur et respect l'incarnation du symbole vivant de la générosité, de la solidarité et de l'esprit de cohésion sociale que vous matérialisez dans la croisée de vos trajectoires pour l'équilibre de la société et du tissu familial", fait lire le leader politique.

Malick Gakou ajoute : "seuls votre imagination et vos talents sont les compagnons les plus intrépides pour les succès séculaires".

