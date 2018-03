Sénégal: 32 médecins légistes pour 15 millions d'habitants

«La médecine légale est aujourd'hui sous les feux de l'actualité par différents événements liés aux conflits, aux actes terroristes et au droit médical. Ce congrès doit permettre d'harmoniser l'identification et le retour des corps dans leur famille», souligne le professeur Mamadou Lamine Sow.

En s'engageant à revisiter des axes spécifiques sur la protection des enfants et les violences faites aux femmes, le président de la société sénégalaise de médecine légale et évaluation juridique du dommage corporel (Sosemedleg) demeure convaincu de la nécessité d'une identification des personnes décédées le long des routes migratoire.

«Au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff, nous avons mis à leur disposition un médecin légiste pour ceux et celles qui veulent se consulter pour des dommages corporels et autres», souligne le professeur.

Sous le thème de l'expertise avec des axes spécifiques sur la protection des enfants et les violences faites aux femmes, la 7ème conférence de l'African society of forensic medicine (Asfm) s'est ouverte hier, mercredi 7 mars, à Dakar.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.