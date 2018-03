Sénégal: Parution d'un livre - Mankeur Ndiaye revient sur ses 20 ans dans la diplomatie

L'ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, vient de publier un livre intitulé "Diplomatie, 20 ans à la place". La cérémonie de dédicace aura lieu vendredi à Dakar.

Ce livre paru aux éditions Panafrika, retrace l'itinéraire de l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Mankeur Ndiaye rappelle, dans ce document, qu'il est entré au ministère des Affaires étrangères, le 08 août 1991, après trois années de formation à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ex-Enam). "Je me suis présenté au concours d'entrée, par un coup de chance, j'allais dire un coup du sort, et dans la semi clandestinité,", souligne l'ancien candidat malheureux aux élections législatives de février 1988, sur la liste du Parti pour l'indépendance et le travail (Pit) du Sénégal. « C'est au moment où le pays était en pleine crise postélectorale.

Naturellement donc, les opposants de Gauche que nous étions, fortement impliqués dans les mouvements de contestation post-électorale et dans les luttes politiques et syndicales, considéraient qu'il n'y avait pas de chance, ou très peu, d'accéder à cette grande école dont les produits étaient au cœur du dispositif de fonctionnement de l'Etat", écrit-il. Le livre de Mankeur Ndiaye revient sur le chemin parcouru de Dagana, sa ville natale, à Dakar, la capitale, en passant par l'installation du ministère à l'actuelle Place de l'Indépendance, son passage comme directeur de cabinet du ministre de l'Intégration, Magatte Thiam, ses six ans à la représentation du Sénégal à l'Onu, les retentissants succès diplomatiques du Sénégal sous Macky Sall, etc. Ce livre apporte aussi une lumière utile sur plusieurs pans de notre histoire diplomatique et sur des séquences significatives des relations internationales. C'est le fruit de ces médiations sereines et fortes que l'auteur partage avec générosité, selon l'éditeur.