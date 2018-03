Le Chef de l'Etat condamne avec la plus grande fermeté, l'assassinat en Italie, de notre compatriote Idrissa… Plus »

Le profil d'entrée est amélioré. C'est l'environnement, peut-être, scolaire qui pose problème avec les classes pléthoriques. L'environnement scolaire et celui linguistique posent problème à l'équation des enseignements et apprentissages de qualité».

«C'est vrai que nous enfants ont des difficultés pour compter et pour lire. Au-delà des classes pléthoriques, la langue d'apprentissage est un obstacle majeur. Les enfants font des efforts extraordinaires pour transcender leurs langues et apprendre dans une autre langue.

S'y ajoutent d'assurer une gestion et un encadrement efficaces des enseignants, augmenter le financement d'une éducation de qualité et renforcer les capacités institutionnelles.

Comme recommandations fortes, on peut noter la réalisation de l'universalisation de l'éducation de base axée principalement sur l'accès équitable, la qualité et la rétention.

«Les politiques doivent s'attaquer au taux d'absentéisme élevé, observé chez les enseignants et aux lacunes de leurs connaissances et compétences, en insistant sur la mise en place de programmes meilleurs et plus efficaces de préparation, de soutien en milieu de travail et d'encouragements», poursuit la BM.

Ensuite, lit-on dans le rapport, la Banque mondiale propose de renforcer le soutien dont bénéficient les enseignants, et insiste en particulier sur les enjeux du recrutement, de la préparation, du déploiement, de la supervision et de l'encadrement.

