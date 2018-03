Cote d'Ivoire: UA - Le Commissaire Amani Abou-Zeid «salue» les initiatives de développement quotidiennes

Le Commissaire de l'UA en charge des infrastructures de l'énergie et des TIC, Dr Amani Abou-Zeid, « salue » les initiatives de développement mises en œuvre « tous les jours » en Côte d'lvoire.

Elle s'exprimait ce jeudi 8 mars 2018 à l'occasion d'une visite au quotidien Fraternité Matin, à Abidjan. Dr Amani qui dit avoir passé 2 ans dans le pays s'est également prononcée sur la thématique choisie pour la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme ou la Journée Internationale de la Femme.

Une thématique nationale qui est intitulée « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural».

Pour elle, cette inclusion financière ne peut se réaliser sans l'usage de la téléphonie mobile, autrement dit des technologies de l'information et de la communication (Tic) Car, dit-elle, nombre de transactions financières se passent via cet outil et qui crée également un dynamisme dans le secteur.

Le Commissaire a par ailleurs relevé quelques projets engagés dans son secteur en Afrique. Elle a listé entre autres le projet Africa (l'Afrique intelligente) qui vise l'intégration des TIC dans tous les secteurs, l'exemple de la gestion intelligente des routes.

Et le projet Smart Cities (villes intelligentes) qui permet de rendre les services en eau, en électricité, etc là et le moment il le faut.

Dr Amani Abou-Zeid a déploré le fait que plus 600 millions de personnes manquent encore d'électricité alors que l'Afrique dispose du potentiel (Soleil, le gaz, le pétrole... ).

Elle s'est tout de même réjouit du fait que des initiatives sont en train d'être implémentée avec la réalisation de centrales solaires et dont le coût des panneaux baissent de plus en plus.