Sénégal: 8 mars 2018 - A l'origine des revendications légitimes

L'histoire de la manifestation des couturières new-yorkaises censées être à l'origine de cette célébration relèverait d'un mythe. Elle aurait eu pour objectif de détacher le 8 mars de son origine soviétique à cause des luttes d'influence de l'époque. Comme avec la Saint-Valentin et autres joyeusetés « tropicalisées », les Sénégalais célèbrent cette journée avec grand faste.

Outre le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail. Mais, c'est en Russie que la Journée des femmes connaît son regain. En 1913 et en 1914, la Journée internationale des ouvrières y est célébrée. Ensuite, le 8 mars 1917, ont lieu, à Petrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), des manifestations d'ouvrières que les bolcheviques désignent comme le premier jour de la révolution russe. Une nouvelle tradition est instaurée : le 8 mars est, dès lors, l'occasion pour les partis communistes de mobiliser les femmes. Après 1945, la Journée des femmes est officiellement célébrée dans tous les pays socialistes.

Toutefois, c'est en août 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, à l'initiative de la militante allemande Clara Zetkin, que le principe d'une célébration au plan international a été admis. On ne parle pas encore du 8 mars. Cependant, il paraissait urgent de mobiliser les femmes « en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat dotées de la conscience de classe ».

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 08 mars « Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix internationale » en décembre 1977. Cette décision est prise dans le prolongement de la proclamation, par l'Assemblée, de l'Année internationale de la femme (1975) et de la Décennie des Nations unies pour la femme (1976-1985). Au-delà du faste, l'idée est de porter un regard lucide sur la situation des femmes dans le monde pour envisager le futur de manière plus sereine. Car leurs trajectoires individuelles et leurs actions collectives ont montré leur capacité de résilience et de prise en charge de leur destinée, de leurs préoccupations. L'origine de cette journée que célèbre « l'humanité » en est une illustration achevée.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.