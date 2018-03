Cote d'Ivoire: Affaire Brice Siesson - Accusé, Evariste Méambly s'explique

« Pendant deux ans, j'ai assuré à Brice à 100% ses frais de scolarité, d'hébergement et de fourniture pour lui donner une chance de réussir à l'académie où on m'a fait croire qu'il était inscrit. Je précise que nous sommes du même village », précise le président du conseil régional du Guémon.

Dans le traitement de cette affaire, nous avons voulu en savoir d'avantage sur le défunt Brice Yehi Siesson qu'on présente comme étudiant à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Artm) et éventuellement la réaction de cette académie par rapport à la situation.

D'où il a été évacué à l'institut de cardiologie de Treichville ensuite aux urgences du service de chirurgie digestive du Chu de Treichville, qui a conseillé la clinique Farah de Marcory, à cause de son plateau technique plus adapté à la situation.

Mieux, le défunt aurait expliqué qu'il a réservé une place dans le car de transport commis par les populations et qui devrait rejoindre le Guémon dans le cadre de la mission du député et président du conseil régional.

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux et certains confrères se font l'écho du meurtre par balle, à la résidence du député Evariste Méambly, du jeune Brice Yehi Siesson, qui serait étudiant à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.