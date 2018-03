Cote d'Ivoire: Honorable Abo Faustin - "Nous travaillons à mettre en place un groupe d'amitié parlementaire ivoiro-australien"

Beaucoup de choses. Vous savez l'Australie n'est pas loin de l'Inde, du Japon. Ils sont très en avance dans les télécoms, les higt Tech et surtout les mines qui représentent leur première source de richesse. En fait, on ne les connait pas parce qu'ils sont de la couronne britannique.

Je peux vous dire aujourd'hui, l'Australie n'a rien à envier aux autres pays. Ils ont pris un peu de l'expérience américaine et de l'expérience européenne pour se tailler un système politique très solide et enviable.

Mais ils ont réfléchi et trouvé un système de démocratie où l'opposition et le pouvoir fonctionnent en parfaite harmonie, mais dans la contradiction idéologique, mais de façon franche et honnête. Ce qui fait que pays se développe.

Il s'agit du système bicaméral, c'est-à-dire la chambre haute et la chambre basse à savoir le sénat et l'Assemblée nationale.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.