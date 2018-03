Sénégal: Kassack-nord à Kaolack - Un Cem et une école maternelle réalisés par les partenaires de Joeuf

Une forte délégation de partenaires français de l'association Initiatives Solidarité Sénégal de Joeuf (région du Grand Est, département de Meurthe-Moselle) conduite par Mme Yasmina Zaim a séjourné, pendant une dizaine de jours, au village de Kassack-nord en vue de poursuivre les travaux de construction d'une école maternelle pour un coût global d'une trentaine de millions de FCfa. Ces travaux ont démarré l'année dernière.

Ces partenaires français de Joeuf ont été accueillis chaleureusement par le maire de la commune de Ronkh, Dr Amadou Tidiane Ndiaye, co-fondateur de cette association française et fondateur de l'association Nda-Dioungo (créée en 2003) de Kassack-nord (une localité de Ronkh).

Le maire Tidiane Ndiaye a rendu un vibrant hommage à ces partenaires français de Joeuf qui, depuis 17 ans, séjournent chaque année à Kassack-nord, où ils ont pu déjà construire un grand Cem de 8 salles de classe, doté d'un bloc administratif très moderne, d'un pavillon pour loger les professeurs, d'un bloc d'hygiène et d'un mur de clôture.

Ce collège d'enseignement moyen a été réalisé en 2010-2011 par ces Français pour un coût global de près de 60 millions de FCfa.

Il s'est réjoui de la construction de salles de classe à l'école élémentaire, de la construction en cours de cette école maternelle comprenant trois salles, le bureau de la directrice, la salle du personnel, un magasin, une cuisine, un bloc sanitaire et une aire de jeux.

Dr Tidiane Ndiaye s'est déclaré très satisfait de ces réalisations enregistrées à Kassack-nord dans les domaines de l'assainissement, de la santé, de l'eau, de l'éducation, etc., qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre Nda-Dioungo et Initiatives Solidarité Sénégal, parmi lesquelles on peut notamment citer l'acquisition d'un tracteur équipé d'une tonne à lisier pour vidanger les fosses septiques du village et environs, la construction d'une unité de fabrication de compost, la réalisation d'un système d'évacuation des eaux pluviales, la réhabilitation et de l'extension de la case de santé qui est devenue un poste et une maternité rurale, l'acquisition d'un minibus, la construction de 40 bocs d'hygiène, la construction d'un grand centre d'accueil communément appelé « la maison pour tous » composée d'une grande salle de réunion, de locaux pour l'hébergement des invités et autres accessoires dont on a besoin pour s'épanouir dans cette maison polyvalente.

Selon le maire Tidiane Ndiaye, docteur en anthropologie, cette année encore, ces partenaires français de Joeuf ont mis à profit leur séjour à Kassack-nord pour remettre des lots importants de fournitures scolaires et d'équipements sportifs aux élèves, de médicaments aux responsables du poste de santé, pour rencontrer les populations, tenir des séances de travail avec le maire de Ronkh et ses proches collaborateurs, etc.