Mali: Dr Oumar Mariko - « IBK prépare un coup d'Etat constitutionnel »

Le président de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Dr Oumar Mariko était mercredi en conférence de presse au siège de son parti.

La situation sécuritaire du pays, l'état de son parti et les les élections à venir, ont été, entre autres les points abordés. et pour Dr. Mariko, le président de la république IBK est entrain de « préparer un coup d'Etat constitutionnel ».

Oumar Mariko ne fait pas dans la dentelle. Mercredi, il est revenu sur la situation socio politique et sécuritaire du pays, au cours d'une conférence de presse au siège de Sadi.

Oumar Mariko qualifie cette gouvernance de catastrophique et eu égard à cela, « IBK devrait accepter de ne plus se représenter, de pas désigner de candidat et de réorganiser le fichier électoral », a-t-il martelé.

Sur la candidature unique de l'opposition Dr Mariko dit « oui » tout en rejetant un partage de gâteau entre amis. « Nous irons avec celui dont le projet de société prend en compte les intérêts de la nation toute entière, pas se retrouver autour d'un quelconque gâteau », dit-il.

Sur les élections Dr Mariko est plus que certains. Ce sera comme en1997. « IBK est en entrain de préparer un coup d'Etat constitutionnel », a-t-il déclaré, tout en dénonçant la non-organisation des élections de conseils régionaux, « des élections dont on en parle plus », a-t-il indiqué avant de marteler et de dire fort à ceux qui veulent l'entendre « ce ne sont pas de démocrates, ce sont des putschistes ».